Photo : YONHAP News

El diario The New York Times analiza en un artículo la interdependencia económica de Corea del Sur y Japón, por lo que considera difícil que lleguen a un "divorcio económico".El periódico estadounidense destaca que ambas naciones llevan entrelazadas varias décadas, como atestigua el volumen comercial de 85 mil millones de dólares entre ambas.Asimismo, indica que el archipiélago nipón lleva años sumintrando materiales clave de tecnología punta a Corea del Sur y que, si bien las grandes empresas tienen experiencia y recursos para responder a las restricciones de Japón, las pymes surcoreanas ni siquiera saben qué productos se verán afectados por estas medidas.El diario enfatiza que las relaciones bilaterales son importantes no solo para Asia, sino para el resto del mundo, señalando que Estados Unidos necesita de la alianza de Corea del Sur y Japón para contrarrestar a China y a Corea del Norte.Finalmente subraya que el conflicto comercial afectará tanto a Seúl como a Tokio, al destacar que el Japón registra una caída de exportaciones desde diciembre, mientras que Corea también sufre un drástico descenso en ventas al exterior, por lo que no tendrán más opción que cooperar económicamente.