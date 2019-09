Moon mantiene la nominación a ministro de Justicia

Photo : KBS News

Mientras prosigue la polémica en torno al candidato a ministro de Justicia, Cho Kuk, el presidente Moon Jae In hará una segunda petición a la Asamblea Nacional para que evacúe el informe de audiencia sobre su candidatura.La Asamblea Nacional tenía de plazo hasta las 12:00 de la mañana del día 2 para enviar dicho informe a la Casa Azul, pero la audiencia no pudo celebrarse por discrepancias entre partidos. Tras realizar una segunda petición, de no obtener respuesta en plazo Moon tendrá potestad para nominar al candidato.Según Presidencia, Moon ha dado de plazo a la Audiencia Nacional hasta el día 6 para remitir su informe de confirmación. De no recibirlo en plazo, procederá a nominar a Kuk como ministro de Justicia.Sobre esta decisión, una fuente presidencial matizó que Cho había aclarado buena parte de las sospechas que recaen sobre él y su familia durante la rueda de prensa del día 2.