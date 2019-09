El candidato a ministro de Justicia ofrece una rueda de prensa de 11 horas

Photo : KBS News

El candidato a ministro de Justicia, Cho Kuk, concluyó una rueda de prensa en la madrugada del martes 3, después de casi once horas de duración.Cho se reunió con los medios el lunes 2 por la tarde para arrojar luz sobre varias sospechas sobre él y a su familia, mientras que la audiencia parlamentaria programada para el mismo día no pudo concretarse por desacuerdos entre los partidos políticos.Finalmente, la sesión de preguntas y respuestas entre el nominado y la prensa duró 10 horas y 45 minutos, concluyendo a las 2:15 a.m.En relación a su hija y las acusaciones de haber recibido becas en la escuela de medicina por razones distintas a sus méritos, Cho dijo desconocer cómo había obtenido esos beneficios, pero negó cualquier trato preferencial. Asimismo, dijo no estar al tanto de un fondo de capital privado en el que su esposa y sus dos hijos aparentemente invirtieron algo más de mil millones de wones, pues dijo que su familia realizó esa inversión tras una venta de acciones una vez se convirtió en secretario presidencial de asuntos civiles.Sobre su posible implicación en esas acusaciones y la posible reforma de la Fiscalía que pretende realizar, comentó que son temas separados y que dicha reforma es un asunto del pueblo, la Asamblea Nacional y el Ministerio de Justicia. Al respecto, agregó que incluso tras la democratización, la Fiscalía ejerce una significativa autoridad en Corea respecto a otros países de la OCDE.