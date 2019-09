Los misiles norcoreanos de corto alcance son una amenaza directa para EEUU

Photo : YONHAP News

El diario The New York Times divulgó el lunes 2 que los misiles de corto alcance de Corea del Norte son una amenaza directa para las tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur y Japón.Dicha información se basa en un análisis del Centro de Estudios sobre No Proliferación James Martin, un importante think-tank de Estados Unidos, que se centra en los misiles de corto alcance lanzados por Pyongyang en los últimos dos meses, que el diario calcula en unos 500 kilogramos.Así, el diario sostiene que aunque el presidente Donald Trump subestima su potencia, esas armas representan una amenaza para las fuerzas estadounidenses en el nordeste asiático, concretamente, para los cerca de 30.000 efectivos estacionados repartidos entre ocho bases en Corea del Sur y Japón.En concreto,The New York Times destaca que los misiles de corto alcance recientemente probados por Corea del Norte vuelan a baja altura y con trayectorias difíciles de predecir, y eso impide su detección por el paragüas balístico, incluidos misiles Patriot o el sistema de intercepción AEGIS. Incluso cita a varios especialistas que alegan que lo que pretendía Kim Jong Un al enviar una carta a Trump, que el presidente estadounidense describió como "hermosa", era ganar tiempo para desarrollar armas mientras continúan las sanciones contra el régimen de Pyongyang.