Trump no desea un cambio de gobierno en Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El presidente estadounidense Donald Trump manifestó el miércoles 4 que Corea del Norte e Irán pueden convertirse en grandes naciones y que no desea un cambio de gobierno en esos países. También comentó que las conversaciones entre Washington y las autoridades tanto de Pyongyang como de Teherán continúan, sin embargo no ofreció mayor detalle al respecto.En concreto, Trump hizo esta intervención durante una sesión de preguntas y respuestas con la prensa organizada en la Casa Blanca, y declaró que Irán puede ser un gran país y Corea del Norte también, y que Estados Unidos no pretende cambiar el régimen en esos países.Mientras continúan inactivas las negociaciones entre Pyongyang y Washington, se analiza que ese comentario podría intentar persuadir a Corea del Norte aludiendo mediante indirectas a las garantías que Estados Unidos ofrecería para mantener el actual sistema político norcoreano.En agosto de 2017, el entonces secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson proclamó los "4 Noes" sobre Corea del Norte, comprometiéndose a no intentar un cambio de gobierno en ese país, a no revocar su sistema en vigor, a no promover una reunificación precipitada de la península coreana y a no enviar tropas al norte del Paralelo 38. Sin embargo, resulta inusual que el propio presidente Trump declare públicamente que no desea un cambio de gobierno en Corea del Norte.