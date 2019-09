Photo : KBS News

Mientras Estados Unidos insiste en eliminar la clasificación de "país en vías de desarrollo" que establece la Organización Mundial del Comercio, las autoridades comerciales de Seúl opinan que no son muchos los beneficios reales para el país por dicho estatus.Al respecto, el Ministerio de Industria, Comercio y Energía surcoreano declaró el día 4, que dicha clasificación apenas conlleva ventajas, ni en tratativas presentes ni en negociaciones futuras.Explicó que, en el caso de Corea del Sur, consiguió el estatus de "país en vías de desarrollo" en el ámbito agrícola al adherirse como estado-miembro de la OMC, pero proclamó que no insistiría en mantener esa denominación en 1996, al entrar en la OCDE. Gracias a ello, disfruta de privilegios en cuanto a aranceles sobre bienes agrícolas, reducción de subvenciones y plazos de ejecución.Sin embargo, y considerando que las subvenciones a la agricultura del Gobierno surcoreano no superan el 10% permitido por la OMC a los países en vías desarrollo, no son muchos los beneficios reales que obtiene. En otras palabras, tampoco habrá grandes desventajas de no mantener el estatus de "país en vías de desarrollo".