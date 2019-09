La Asamblea citará a 11 personas sobre la candidatura al ministro de Justicia

Photo : YONHAP News

El Comité Judicial y Legislativo de la Asamblea Nacional decidió el jueves 5 citar a once personas como testigos para la audiencia parlamentaria sobre la candidatura de Cho Kuk a ministro de Justicia.Entre ellos figuran varias personalidades del sector académico, incluyendo aquellas relacionadas con los privilegios que presuntamente disfrutó la hija del nominado a ministro para el ingreso universitario y las inversiones en fondos privados de su mujer.La lista fue elaborada apenas un día antes de la audiencia a la candidatura ministerial, la cual promete ser escenario de fuertes disputas y debates.Al respecto, el jefe parlamentario del oficialista The Minjoo, Lee In Young, comentó que el candidato deberá esclarecer en la sesión todas las dudas sobre su persona, pero sobre todo debería servir para examinar objetivamente su capacidad y elegibilidad.La líder parlamentaria del opositor Libertad Corea, Na Kyung Won, por su parte, manifestó que no hay nada más por saber sobre el nominado a ministro y que la audiencia parlamentaria servirá para sugerirle que dimita, asumiendo la responsabilidad que le corresponde por toda ilegalidad e hipocresía cometidas.