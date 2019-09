Arranca audiencia parlamentaria al candidato a ministro de Justicia

Photo : YONHAP News

Tras semanas de disputas partidistas, el viernes 6 a las 10 de la mañana comenzó la audiencia parlamentaria de confirmación del candidato al ministro de Justicia, Cho Kuk.Algunos de los once testigos que acordaron citar el partido oficialista y la oposición el jueves 5, fueron convocados a la sesión del viernes, aunque aún se desconoce cuántos acudirán, tanto por la premura de la convocatoria, apenas el día previo a la audiencia, como porque su asistencia no es obligada.Principalmente, citarán aquellos relacionados con las sospechas sobre el proceso de ingreso universitario de la hija de Cho, y a los vinculados al fondo de capital privado en que invirtieron algunos parientes del candidato.De cara a la audiencia, el principal partido opositor, Libertad Corea, se comprometió a revelar todos los actos delictivos cometidos por Cho y su familia. También aseguró que, al ser retransmitida en directo, servirá para sugerirle que no asuma el cargo, asumiendo la responsabilidad que le corresponde por la ilegalidad e hipocresía cometidas.Mientras, el partido en el poder, The Minjoo, asegura que durante la sesión Cho aclarará cualquier duda sobre su persona, aunque insistió en que la interpelación debería servir para examinar objetivamente su capacidad y elegibilidad.