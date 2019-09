Remiten las críticas de Washington a Seúl por no renovar el GSOMIA

Photo : YONHAP News

Las relaciones entre Corea del Sur y Estados Unidos aparentemente vuelven a la normalidad, disipando la posibilidad de cierta fricción respecto a la decisión del Gobierno surcoreano de no renovar el acuerdo de intercambio de información militar con Japón (GSOMIA).Si bien tras anunciar Seúl que no renovaría el acuerdo varios altos cargos estadounidenses, incluido el secretario de Estado, Mike Pompeo, expresaron un día tras otro su preocupación al respecto, Washington ha dejado de hacer comentarios negativos, para intentar no socavar la alianza bilateral.El cambio llegó después de que el Ministerio de Exteriores surcoreano convocara al embajador de Estados Unidos en Seúl, Harry Harris, el 28 de agosto, solicitando que dejaran de expresar públicamente su descontento sobre el GSOMIA.De hecho, Harris ofreció el día 4 un discurso en Maldivas donde calificó la alianza entre Seúl y Washington como piedra angular para la seguridad y la estabilidad de la península coreana y de toda la región.También se estima que la asistencia del comandante de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur, Robert Abrams, en la ceremonia inaugural del Diálogo de Seguridad de Seúl el día 5, buscaba acallar todo atisbo de discordia entre Seúl y Washington, pues fue algo excepcional que el responsable máximo de las tropas de Estados Unidos en la península coreana acudiera a dicho evento.