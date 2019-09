Corea y Japón discuten sobre la rescisión del GSOMIA

Photo : YONHAP News

Durante una sesión del Diálogo de Defensa de Seúl celebrada el jueves 5, autoridades militares de Corea del Sur y Japón, tanto en activo como fuera de servicio, discutieron abiertamente la decisión de Seúl de no renovar el Acuerdo de Seguridad General sobre Información Militar (GSOMIA).Entre otros, el ex ministro nipón de Defensa, Satoshi Morimoto, expresó fuertemente su preocupación al respecto, recordando que Corea del Norte todavía realiza ensayos de misiles y enfatizando que la suspensión del GSOMIA y el conflicto económico bilateral son temas distintos.En respuesta, el viceministro surcoreano de Defensa, Park Jae Min, refutó el argumento de Morimoto, al alegar que fue Japón quien calificó a Corea como país no merecedor de confianza en términos de seguridad y restringió la exportación de elementos de alta tecnología por dicho motivo.No obstante, Park recalcó que Seúl podría considerar la renovación del pacto de información militar -en vigor hasta finales de noviembre- si Tokio suprime las restricciones comerciales contra Corea.En tanto, en la sesión 'Proceso de paz en la península coreana y cooperación internacional' participaron especialistas en diplomacia y seguridad de Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, China y Rusia.