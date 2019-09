Moon Jae In podría decidir el lunes sobre el nombramiento del ministro de Justicia

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In podría tomar la decisión final sobre el nombramiento de Cho Kuk al ministro de Justicia, el lunes 9.Según informan, el jefe de Estado surcoreano pidió opinión no solo a sus asesores, sino también a varias personalidades fuera de la oficina presidencial, sobre si seguir con el nombramiento de Cho, quien sigue envuelto en polémica tras la audiencia de confirmación parlamentaria del viernes 6 por una serie de acusaciones que pesan sobre él y su familia.Se dio a conocer que Moon tomaría su decisión final teniendo en cuenta la opinión pública así como los resultados de una reunión a puerta cerrada del domingo 8 por la noche entre funcionarios del Gobierno, el partido gobernante The Minjoo y la oficina presidencial, incluido el primer ministro Lee Nak Yon.Un alto funcionario de la Presidencia afirmó a los medios que aún no han decidido nada sobre el nombramiento del titular del Ministerio de Justicia.Sin embargo, se observa un cambio sutil en la oficina presidencial -que aparentemente aceleraba el proceso de nombramiento de Cho-después de que la Fiscalía acusara inesperadamente a la esposa del candidato el viernes 6 por presunto fraude de documentos.Presidencia se centran en conocer la opinión pública y ha realizado varias encuestas entre la ciudadanía, constatando que hay más detractores defensores del nombramiento de Cho como ministro de Justicia.Moon vuelve oficialmente a sus tareas el lunes 9, tras finalizar su gira por tres países del sudeste asiático de la semana pasada, y se espera que muy probablemente anuncie su decisión respecto a Cho el mismo día.