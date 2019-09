Continúan las discrepancias entre partidos por la candidatura al ministro de Justicia

Photo : KBS News

Oficialismo y oposición mantienen la controversia en torno al candidato a ministro de Justicia, Cho Kuk.El partido gobernante The Minjoo convocó el domingo 8 una reunión de emergencia con sus integrantes a puerta cerrada durante más de una hora y media.Según informan, los asistentes expresaron una aprobación abrumadora al nombramiento de Cho, al tiempo expresar preocupación sobre el movimiento de la Fiscalía, que según sostienen, intenta crear un clima de opinión pública a favor de su investigación, divulgando las sospechas contra Cho y su familia.El partido conservador Libertad Corea, por su parte, instó a Cho Kuk a renunciar a su candidatura y a la revocación de su nominación en una reunión urgente de la junta del partido, igualmente celebrada el domingo 8.El líder de la formación, Hwang Kyo Ahn, describió a Cho como sospechoso e infractor de la ley, al tiempo de advertir que si no aceptaban el ultimátum de Libertad Corea, le esperaría una investigación parlamentaria o un fiscal especial.El partido Futuro Bareun, por su parte, criticó al Partido Justicia por no rechazar el nombramiento de Cho, tachándole de "partido cobarde".Mientras, el partido Democracia y Paz hizo hincapié en que las investigaciones procesales no deben considerarse un movimiento contrario de Moon a la reforma de la organización y las facultades de la Fiscalía.