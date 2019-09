GM Korea entra en huelga por la oferta salarial de la patronal

Photo : YONHAP News

El sindicato de trabajadores de GM Korea inició el lunes 9 una huelga general para protestar contra la oferta salarial de la patronal, y el cese de actividades continuará hasta el día 11, víspera del puente por la festividad de Chuseok.En tanto, la huelga no solo la han secundado los 8.000 empleados de GM que integran el sindicato, sino también otros 2.000 trabajadores sindicalistas de la nueva filial de I+D (Investigación y Desarrollo) de la compañía, GM Technical Center Korea.El sindicato GM pide un aumento salarial del 5,65%, bonificaciones por desempeño del 250% y un incentivo de 6,5 millones de wones. No obstante, la patronal sugirió congelar los salarios, considerando la situación de la empresa, que aún no se ha estabilizado completamente tras las pérdidas de los últimos cinco años, cuando registró un déficit acumulado de 4 billones de wones.