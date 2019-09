Los partidos ofrecen diversas reacciones al nombramiento de Cho

Photo : YONHAP News

Los partidos políticos surcoreanos han mostrado reacciones contrapuestas tras nombrar el presidente Moon Jae In a Cho Kuk como nuevo ministro de Justicia.El gobernante Partido The Minjoo acogió con beneplácito el nombramiento, asegurando que Cho tiene la voluntad y la experiencia para continuar con el impulso de la administración de Moon de reformar la Procuraduría.Sobre las investigaciones de las diversas conductas inapropiadas que involucran a Cho y su familia, el partido en el poder recordó que Cho ha prometido no interferir al respecto.En tanto, el Partido Justicia dijo respetar la decisión de Moon de nombrar a Cho para completar las iniciativas de reforma, y dijo que seguirá de cerca los resultados de la Fiscalía al investigar a Cho.Por su parte el principal opositor, el Partido Libertad Corea, criticó al presidente acusándole de desestimar el sentimiento de la ciudadanía y calificó el nombramiento de Cho como un intento de dominar al pueblo, pues no nombrarlo implicaría sacar a la luz las irregularidades de Cho.Finalmente, el opositor Futuro Bareun acusó a Moon de optar por enfrentarse al pueblo y calificó el nombramiento de retroceso para la democracia, invitando a luchar con aquellos que comparten la misma postura.