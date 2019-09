Moon encarga al nuevo ministro de Justicia reformar la Fiscalía

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In explicó el lunes 9 su decisión de nombrar a Cho Kuk como nuevo ministro de Justicia, a quien encomendó reformar la Fiscalía, considerando el trabajo ya realizado por el nuevo ministro a tal efecto.El mandatario enfatizó que, de todas las promesas electorales que presentó en campaña, la relacionada con la reforma de la Fiscalía fue la que más apoyo recibió de los ciudadanos, y destacó que hasta la fecha se ha esforzado arduamente por cumplirla. Sin embargo, agregó que todavía quedan tareas pendientes, y que una de ellas es garantizar la neutralidad política de dicha entidad, no solo con medidas políticas de buena fe, sino estableciendo un marco legal e institucional firme.Respecto a la feroz controversia sobre Cho Kuk y las presuntas irregularidades cometidas por su mujer, el presidente dijo entender las opiniones surgidas a favor y en contra de la candidatura a ministro de Justicia. Aseguró que esa situación le hizo vacilar sobre el nombramiento, por temor a que ese tema dividiera al pueblo y alentara el antagonismo político en la sociedad, pero concluyó que es más importante mantenerse fiel a los principios.En esa línea, afirmó que desaprobar el nombramiento de Cho Kuk por sospechas no confirmadas hubiera sido un mal precedente, máxime al no haber detectado ilegalidades cometidas por el nuevo ministro, tras seguir los procedimientos establecidos de evaluación.