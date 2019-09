La Fiscalía investigará a los implicados en el caso de fast-track

Photo : YONHAP News

La Fiscalía comenzará a investigar los altercados relacionados con el uso de la vía rápida legislativa, más conocido como "fast-track", que afecta a 109 legisladores. Tras cuatro meses de investigación policial, el día 10 el expediente pasó a la Fiscalía.A finales de abril, durante el proceso de activación de la vía rápida legislativa para el debate y aprobación de varias propuestas, como la reforma electoral y la creación de un organismo anti-corrupción para investigar a altos cargos, los partidos políticos no lograron superar las discrepancias y acabaron con enfrentamientos físicos, que derivaron en denuncias.Por orden de la Fiscalía, la Policía investigó sobre el caso en base a los vídeos de circuito cerrado y las grabaciones de las televisiones. Por ahora llamó a declarar a 108 diputados, pero solo una treintena de legisladores del oficialista The Minjoo y del Partido Justica acudieron a interrogatorio. El resto -la mayoría del principal opositor, Libertad Corea- no respondieron al requerimiento policial.