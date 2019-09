La Fiscalía desestima la suspensión de condena a Park Geun Hye

Photo : YONHAP News

La Fiscalía del Distrito Central de Seúl anunció el día 9 su rechazo a la petición de suspensión de condena a la ex presidenta Park Guen Hye.El pasado día 5 los abogados de la ex mandataria, actualmente encarcelada por corrupción y abuso de poder, solicitaron por segunda vez suspensión de condena alegando grave dolor de espalda de la ex presidenta, provocado por una hernia discal.En respuesta, un equipo de médicos y fiscales visitó a Park en el Centro de Detención de Seúl para examinar su estado físico.La Ley de Procedimiento Penal contempla la posible suspensión de condena ante problemas graves de salud que pongan en riesgo la vida del encarcelado. No obstante, la Fiscalía concluyó que la salud de Park no es tan delicada como para aplicar esa norma.