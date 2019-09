Crisis del sector político por el nombramiento de Cho Kuk como ministro de Justicia

Photo : YONHAP News

El líder del principal partido opositor Libertad Corea, Hwang Kyo Ahn convocó el día 10 una rueda de prensa para criticar el nombramiento de Cho Kuk como ministro de Justicia.Frente a los medios resaltó que, con dicho nombramiento, el presidente Moon Jae In había elegido el camino de la dictadura, al pisotear a la oposición. Así, urgió a los partidos políticos, a las agrupaciones sociales y a la ciudadanía en general a unirse a la lucha contra el egocentrismo y la carrera sin freno del gobierno de Moon Jae In.Tras la rueda de prensa, Hwang se reunió con Sohn Hak Kyu, líder del partido Bareun, para pedir apoyos.Al respecto, el partido Bareun anunció que organizará manifestaciones con velas en la plaza de Gwanghwamun el día 12, y los sábados siguientes, para urgir al cese de Cho Kuk como ministro de Justicia.En respuesta, el presidente interino del partido oficialista, Lee In Young, urgió a la oposición a deponer su actitud irracional y volver al parlamento, al señalar que no ha transcurrido ni un día desde el nombramiento de Cho Kuk como ministro de Justicia. Igualmente, urgió a la Fiscalía a detener sus acciones políticas contra el ministro.