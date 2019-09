Photo : KBS News

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha comentado que el ahora ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, cometió el error de aludir al 'modelo libio' y ejercer una presión excesiva sobre Corea del Norte, al explicar las razones por las que le destituyó.Implicó así que fue una imprudencia de parte de Bolton mencionar el caso de Libia, que resultó en el derrocamiento de Muamar el Gadafi, en frente de Kim Jong Un. El comentario de Trump puede ser un mensaje indirecto dirigido al líder norcoreano de que Estados Unidos garantizará la seguridad y el mantenimiento de su régimen.El mandatario estadounidense incluso dio a entender que comprende la reacción casi alérgica que Pyongyang mostró al 'modelo libio' presentado por Bolton y que no le critica por ello. Afirmó que lo que hizo su ex asesor de Seguridad, al plantear dicho modelo, no fue una manifestación de su firmeza sino una falta de sensatez.Considerando el caso de Gadafi, que murió debido a operaciones militares de países de Occidente pocos años después de desmantelar sus armas nucleares, la declaración de Trump lanza a Kim Jong Un el mensaje de que a él no le pasará lo mismo que a ese dictador libio.