COI determinará caso por caso uso de Bandera del Sol Naciente en JJOO

Photo : KBS News

El Comité Olímpico Internacional ha respondido que determinará caso por caso la pertinencia del uso de la Bandera del Sol Naciente, a la petición del Gobierno surcoreano de prohibir dicho emblema durante las olimpiadas de Tokio 2020.Al respecto, la cadena pública de radio y televisión de Japón, NHK, informó el jueves 12, que el COI es firme en que ningún centro de pruebas olímpicas debe ser escenario de propaganda o manifestación política y que, en lo que se refiere a Tokio 2020, tratará individualmente los problemas que surjan relacionados con ese principio. El Comité Olímpico Internacional no presentó, sin embargo, una postura clara sobre si prohibir o no el uso de la Bandera del Sol Naciente en las olimpiadas estivales del año venidero.Previamente, el Comité Organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 decidió no clasificar dicho emblema como objeto prohibido en los estadios o centros de pruebas. Entonces, el Gobierno surcoreano envió una carta al COI, explicando el negativo simbolismo del estandarte en cuestión y pidiendo prohibir su uso en las próximas olimpiadas.La Bandera del Sol Naciente es un símbolo del militarismo e imperialismo japonés; sin embargo y a diferencia de la esvástica nazi -cuyo uso está prohibido en Alemania-, sigue siendo utilizada ampliamente en la actualidad.