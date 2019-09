Los partidos mantendrán las controversias en la sesión parlamentaria

Photo : KBS News

Nada más pasar el feriado de Chuseok, el Día de la Cosecha, los principales partidos políticos ofrecieron sendas ruedas de prensa para presentar sus conclusiones sobre las aspiraciones del pueblo.El partido gobernante The Minjoo hizo hincapié en la necesidad de centrarse en los temas relacionados con la vida de la gente. En concreto, el representante parlamentario, Lee In Young, subrayó la importancia de aprobar los proyectos de ley directamente vinculados con la vida cotidiana de los ciudadanos durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional prevista para esta semana.También siguió defendiendo el nombramiento de Cho Kuk como ministro de Justicia, instando a la oposición a dejar de politizar el tema y a cumplir sus deberes como legisladores, al tiempo de adelantar que acelerará la reforma del cuerpo fiscal.El conservador Libertad Corea, por su parte, continuó exigiendo la renuncia de Cho, actualmente bajo fuertes críticas por los presuntos problemas éticos y otras irregularidades que involucran a su familia.Además, destacó que la desaceleración económica en curso deriva de políticas gubernamentales ineficaces, e instó a la Administración de Moon Jae In a asumir la responsabilidad de sus fracasos. Por último advirtió que usará todos los medios disponibles para presionar al Ejecutivo, incluyendo huelgas de hambre y recolección de firmas.Así las cosas, se prevé que el enfrentamiento entre formaciones continuará esta semana, al comenzar la sesión regular parlamentaria de la Asamblea Nacional.