Prevén una cumbre Corea-EEUU en paralelo a la Asamblea General de la ONU

El presidente Moon Jae In retomó el lunes 16 sus actividades tras el feriado por Chuseok y Cheongwadae anticipó que esta semana el mandatario se centrará en asuntos sociales y diplomáticos.En primer lugar, y mientras prosigue la controversia por el nombramiento del nuevo ministro de Justicia, el presidente enfatizará aún más la reforma educativa y de la Fiscalía.En cuanto a política exterior, insistirá en los preparativos para la Asamblea General de Naciones Unidas de la próxima semana en Nueva York, y en la cumbre que en paralelo a esas sesiones mantendrá con su homólogo estadounidense, Donald Trump.La reunión con el presidente estadounidense, en particular, tendrá lugar mientras se alude a una pronta reanudación de las negociaciones a nivel de trabajo entre Pyongyang y Washington, y por tanto se estima servirá para identificar medidas para impulsar el diálogo nuclear.Sin embargo, Presidencia no dio detalles sobre los temas a tratar entre Moon y Trump, y solo confirmó que las autoridades competentes están en consultas. En cambio, fue firme al considerar como "muy baja" la posibilidad de que durante la Asamblea General de la ONU se celebre una cumbre entre los líderes de Corea del Sur y Japón.