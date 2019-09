Park Geun Hye ingresa en el hospital para someterse a cirugía

Photo : YONHAP News

La ex presidenta Park Geun Hye, actualmente encarcelada por cargos de corrupción, ingresó en un hospital para una intervención de hombro, según el Ministerio de Justicia.Park fue transferida del Centro de Detención de Seúl al Hospital Santa María de Seúl, en el sur de la capital, el lunes 16 por la mañana para ser operada del hombro izquierdo.El ministerio permitió la hospitalización de Park pues el tratamiento en el centro de detención no logró mejorar el hombro izquierdo de Park.Al respecto, cabe recordar que Park solicitó una suspensión de condena en abril por problemas de salud, y volvió a pedirla a principios de mes, pero ambas solicitudes fueron rechazadas por la Fiscalía.Dicha intervención será la mayor estancia fuera del centro penitenciario de la ex presidenta desde que fue encarcelada el 31 de marzo de 2017. Los seguidores de Park se reunieron frente al hospital con gritos de liberad a la ex presidenta o en contra del actual mandatario.