Trump dice no estar listo para viajar a Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha expresado que no está listo para visitar Corea del Norte, según informó el día 16 la Agencia Reuters.Durante una reunión con los medios en la Casa Blanca, le preguntaron si el líder norcoreano Kim Jong Un le había invitado a visitar Corea del Norte, pero Trump evitó responder diciendo que no deseaba hablar sobre Kim. Al insistir sobre un posible viaje a Corea del Norte, Trump dijo no estar listo aún, pero añadió que podría ir más adelante.El pasado día 12, Trump dijo a la prensa que podría reunirse con Kim Jong Un en 2019, dejando entrever la posibilidad de una tercera cumbre en lo que queda de año.