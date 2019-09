Aumenta la tasa de apoyo popular al nuevo gabinete de Shinzo Abe

Photo : KBS News

El índice de aprobación hacia Shinzo Abe ha aumentado tras la reforma casi integral de su gabinete.Según una encuesta del diario Asahi Simbun entre los días 14 y 15, un 48% de los japoneses evaluó positivamente el nuevo gabinete de Abe, con 6 puntos porcentuales más que en julio; mientras un 31% dijo no respaldar al gobierno, un 4% menos que hace dos meses.En tanto, en otro sondeo realizado por Sankei Simbun y FNN durante el mismo periodo, la tasa de apoyo al gabinete de Abe alcanzó un 51,7%, un 5,1% más que en la primera semana de agosto, si bien la desaprobación bajó del 38,1% al 31,9%.Estos recientes sondeos de opinión pública dejan entrever además las altas expectativas del pueblo nipón sobre el nuevo titular de Medio Ambiente, Shinjiro Koizumi, aunque los ministros más próximos a Abe no lograron tanta aceptación.En la encuesta realizada por Sankei Simbun y FNN, un 48,9% eligió a Koizumi como el funcionario de quien esperan un papel destacable, mientras que solo un 0,5% dijo seguir al derechista Koichi Hagiuda, ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología.En tanto, un 17,3% citó a Shinzo Abe como el mejor candidato a próximo primer ministro, seguido por Ishiba Shigeru, ex secretario general del Partido Liberal Demócrata (PLD) con un 16%; el ministro de Medio Ambiente, Shinjiro Koizumi, con un 14,3%, y el ministro de Defensa, Yoshihide Suga, con un 6,3%.