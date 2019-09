Comienza la 74ª Asamblea General de la ONU

Photo : YONHAP News

La 74ª Asamblea General de Naciones Unidas comenzó el martes 17 (hora local) en Nueva York, presidida por el embajador nigeriano Tijjani Muhammad-Bande.Del programa destacan los debates de los líderes que tendrán lugar del 24 al 30 de septiembre. Durante el encuentro, los presidentes surcoreano y estadounidense, Moon Jae In y Donald Trump, respectivamente, intervendrán el primer y segundo día, al tiempo de celebrar una cumbre aprovechando el marco de la reunión de la ONU.Sin embargo, la Asamblea General de este año no contará con altos cargos de Corea del Norte, pues dicho país no enviar delegados, al tiempo de aumentar las expectativas de reanudar las negociaciones a nivel de trabajo entre Pyongyang y Washington. Hasta 2018, de modo consecutivo y por tres años, el ministro de Exteriores norcoreano Ri Yong Ho acudió a la Asamblea General de la ONU. No obstante, en la edición de 2019 solo está presente el embajador de Corea del Norte ante Naciones Unidas, Kim Song.