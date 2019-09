Pyongyang guarda silencio en el aniversario de la Declaración Conjunta

Photo : YONHAP News

Corea del Norte no ha hecho comentario alguno sobre el primer aniversario de la Declaración Conjunta de Pyongyang, emitida durante la Cumbre intercoreana de septiembre de 2018.Incluso el jueves 19, día en que se cumple exactamente un año de dicha declaración, los medios locales no publicaron ningún reportaje al respecto. En cambio, informaron sobre las obras de reparación de los daños causados por el tifón Lingling, la política interna de crecimiento económico y la política exterior de Estados Unidos, que criticaron como unilateral.La indiferencia de Pyongyang ante el aniversario de la Declaración Conjunta intercoreana no es novedad, aunque resulta inusual tan absoluto silencio. Sin embargo, algunos estiman que es solo un mensaje tácito de Corea del Norte, dejando entrever que se centrará solo en los preparativos de las negociaciones con Estados Unidos, que prevén reanudar inminentemente.