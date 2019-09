Photo : KBS News

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que un "nuevo método" podría desbloquear las estancadas negociaciones sobre desnuclearización con Corea del Norte.Así lo afirmó ante los medios durante una visita a la zona fronteriza con México en California, tras aludir a una reflexión ante la deficiente estrategia hacia Corea del Norte del ex asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton.Dicho comentario llega después de que Bolton asegurase el día 18 que las negociaciones nucleares con Pyongyang terminarían en fracaso.Aunque Trump no ofreció detalles sobre ese "nuevo método", se estima que podría dejar de perseguir un "acuerdo integral" a la hora de negociar con Pyongyang, y no esperar a la desmantelación total del programa nuclear para ofrecer concesiones a cambio.Mientras, el enviado nuclear de Corea del Sur, Lee Do Hoon, actualmente de visita en Washington, insistió en la necesidad de aproximarse al problema nuclear norcoreano con más flexibilidad, dejando entrever un mayor acercamiento entre Corea del Norte y Estados Unidos.