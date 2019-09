Photo : KBS News

El ex embajador adjunto de Corea del Norte en Reino Unido asegura que la llegada de la cultura capitalista y el deseo de los norcoreanos de obtener bienes materiales podrían traer cambios al país norteño.Thae Yong Ho, un ex diplomático norcoreano que desertó a Corea del Sur en 2016, afirma en una entrevista con Time que a los millenials norcoreanos no les interesan los contenidos culturales sobre comunismo y socialismo, sino las películas y telenovelas de Corea del Sur y Estados Unidos, al destacar que las nuevas generaciones tienen referentes materiales y no ideológicos.Dijo no esperar intentos de cambio inmediato en Corea del Norte, pues la cúpula directiva de Pyongyang tiene más de 60 años en promedio, al ser "la segunda generación" del régimen norcoreano, y el líder norcoreano Kim Jong Un el único en sus 30.No obstante, destacó que cuando la "tercera generación" ocupe cargos de poder en Pyongyang, una o dos décadas después, los norcoreanos tendrán el valor de salir a la calle para pedir cambios.Descartó toda posibilidad reformista por parte de Kim Jong Un, pues deseará mantener el sistema de poder hereditario de los Kim.Por último, insistió en que Kim Jong Un no tiene ninguna intención de proceder a la desnuclearización, y solo busca ganar tiempo para lograr el estatus de Estado nuclear, tal como hicieron India y Pakistán.