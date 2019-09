EEUU incluye a Corea del Sur entre los países que pescan ilegalmente

Photo : KBS News

Estados Unidos ha procedido a designar preliminarmente a Corea del Sur como país que practica la pesca ilegal en mar abierto.La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) del Departamento de Comercio estadounidense publicó el viernes 20 un documento en su web incluyendo a Corea del Sur como nación que practica pesca ilegal, no declarada y no regulada (IUU).Según dicho infome, dos barcos pesqueros surcoreanos, "Southern Ocean" y "Hongjin 701" continuaron faenando ilegalmente en la Antártida en diciembre de 2017, incluso tras ser notificados de la clausura de esa zona de pesca.Es la segunda vez que Seúl es catalogado como país que practica pesca ilegal desde que la Unión Europea tomara una decisión similar en 2013, si bien esta fue finalmente retirada en 2015, después de que el Gobierno surcoreano reforzara las normas relacionadas.Al respecto, el Ministerio de Océanos y Pesca explicó que esa decisión preliminar no afectará a la industria pesquera local por el momento, aunque las medidas del país asiático estarán bajo observación durante dos años, antes de que Washington adopte una decisión final.