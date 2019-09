Photo : YONHAP News

El Ministerio de Reunificación ha recordado que Corea del Norte no debería asociar el tema de la deserción forzada con la deserción voluntaria de norcoreanos, ni con los encuentros entre familias separadas por la Guerra de Corea, en alusión a lo divulgado por un medio norcoreano.Kim Eun Han, viceportavoz de ese ministerio, enfatizó el viernes 20 en rueda de prensa que el problema de las familias separadas es uno de los puntos esenciales acordados entre los mandatarios de las dos Coreas.Recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una investigación de los empleados de un restaurante norteño en China que desertaron a Corea en 2016, declaró que quizá algunos de ellos desertaron bajo amenaza de su jefe.En respuesta, el portal propagandístico 'Uriminzokkiri' intensificó las críticas contra Seúl y acusó al Sur de encubrir el problema, y resaltó que de no ofrecer una solución adecuada, repercutiría gravemente en otros temas relevantes, como el reencuentro de familias separadas.Por otra parte, y sobre la solicitud de cooperación ante el brote de peste porcina africana, el portavoz recordó que Pyongyang aún no ha respondido a la propuesta de Seúl.