Photo : YONHAP News

Los primeros estándares internacionales de contabilidad sobre criptomonedas -como el bitcoin-, no las consideran ni monedas ni activos financieros.Se trata del primer criterio unificado sobre monedas virtuales, pues hasta la fecha, la consideración sobre su valor, uso y características variaba en cada país. Sin embargo, los nuevos estándares dificultan aún más la penetración de las criptomonedas en el sistema financiero institucionalizado, y en todo caso servirán como guía, tanto para el cálculo y el registro contable de las divisas virtuales, como para la tributación de esos activos.Al respecto, en junio de 2019, el Comité de Interpretación de las NIIF o Normas Internacionales de Información Financiera, organismo dependiente de la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, concluyó en Londres que las criptomonedas no pueden ser consideradas activos financieros, pero sí activos intangibles, en otras palabras, como "activos no monetarios".Esta conclusión internacional sobre las NIIF coincide con la política del Gobierno surcoreano sobre las criptomonedas. En Corea, hubo varias propuestas para tratar a las criptomonedas como activos financieros, tales como el lanzamiento de fondos de inversión o de un sistema de oferta pública inicial para criptomonedas similar al que opera en la Bolsa de Valores, pero todas se frustraron.