Japón no logró detectar los misiles norcoreanos

Photo : YONHAP News

La agencia de noticias japonesa Kyodo divulgó el lunes 23 que las autoridades de Tokio no lograron detectar la trayectoria de los misiles norcoreanos lanzados entre mayo y septiembre de 2019 en más de dos ocasiones.Según dicho medio, no pudieron seguir la trayectoria de los proyectiles, ni usando buques con sistema de defensa antimisiles EAGIS, ni mediante los radares de la Fuerza de Autodefensa Aérea. Explicó que la precisión al detectar misiles depende de la distancia al punto de lanzamiento, y en el caso de los misiles norcoreanos, la exactitud mejora en territorio surcoreano por la proximidad al lugar de disparo. Afirmó que por tanto Corea del Sur sí logró detectar los misiles lanzados por Pyongyang.La agencia Kyodo puntualizó que los nuevos misiles balísticos de corto alcance de Corea del Norte, KN-23, son algunos de los no identificados por Japón, y enfatizó que la suspensión del GSOMIA o acuerdo de intercambio de información militar con Seúl puede afectar a la seguridad de su país.