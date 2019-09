Moon Jae In ansía pronta celebración de tercera cumbre EEUU-Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, expresó el día 23, hora de Nueva York, la esperanza de que Estados Unidos y Corea del Norte celebren una tercera cumbre próximamente.Durante su novena cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump en Nueva York, Moon mostró su anhelo por una pronta reanudación de las conversaciones nucleares a nivel de trabajo entre Washington y Pyongyang, factor que probablemente conduciría a una tercera cumbre entre Kim y Trump. Expresó que, de concretarse, sería un logro "decisivo" para establecer un nuevo orden en la desnuclearización de Corea.Al respecto, Trump afirmó que la gente desea esa tercera cumbre, pero dijo no saber en qué terminos transcurrirá. Sin embargo, destacó su "buena relación" con el líder norcoreano Kim Jong Un, y añadió que Kim no ha roto su compromiso pese a los recientes lanzamientos de misiles de corto alcance y otros proyectiles por parte de Pyongyang.