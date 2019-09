Japón excluye a Corea del Sur de los invitados a la revista naval

Photo : YONHAP News

El diario japonés Yomiuri divulgó el día 24 que Corea del Sur no participará en la revista naval de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, a celebrarse en octubre.Dicho periódico citó a una fuente del gobierno japonés explicando que pronto la Defensa de Japón lo anunciará. Según Yomiuri, Japón decidió excluir a los militares surcoreanos en protesta de la investigación que hizo la fuerza naval surcoreana sobre los radares de la fuerza de Autodefensa de Japón en diciembre del año pasado y tampoco se ofreció a no repetir tal acto.El Ministerio de Defensa japonés celebra cada 3 o 4 años la revista naval e invita a sus países aliados al acto. Este año tendrá lugar en el golfo de Sagami, en la prefectura de Kanagawa, el próximo 14 de octubre,e invitará a representantes de la Fuerza Naval de varios países, como Estados Unidos, Australia, India y China, entre otros.Al respecto la Defensa de Corea del Sur dijo que el país organizador elige a sus invitados y añadió que no ha recibido la tarjeta de invitación de Japón.