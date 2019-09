Trump destaca su audaz diplomacia en la península coreana

Photo : KBS News

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el martes 24 en la 74ª Asamblea General de Naciones Unidas, que la paz solo se alcanza con valor, y por eso desplegó una audaz diplomacia en la península coreana.El mandatario enfatizó que Estados Unidos no cree en la existencia de enemigos eternos y que muchos de sus mejores actuales aliados fueron sus peores enemigos en el pasado.Agregó que no desea la guerra, sino la armonía, y que Estados Unidos sabe que cualquiera puede iniciar una guerra, pero solo los valientes pueden alcanzar la paz, en alusión a sus audaces políticas de exterior sobre la península coreana y la desnuclearización de Corea del Norte, país al que dijo aguarda un brillante futuro.Los analistas coinciden en que el discurso de Trump ante la ONU se distancia de intervenciones previas del presidente estadounidense, que no descartaban el uso de la fuerza para reprimir a sus enemigos.