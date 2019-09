Expremier japonés insta a Abe a aceptar los fallos sobre explotación laboral

Photo : KBS News

El ex primer ministro de Japón, Yukio Hatoyama, lanzó el martes 24 una fuerte crítica contra el actual Gobierno japonés bajo el liderazgo de Shinzo Abe, concretamente por su aproximación al problema de la explotación laboral durante el periodo colonial.En esa línea, exhortó al gabinete de Abe a aceptar los dictámenes del Tribunal Supremo de Corea del Sur contra diversas empresas niponas, a las que ordenó indemnizar a un grupo de demandantes movilizados forzosamente para trabajar en sus centros industriales.Hatoyama defiende que el gabinete de Abe va contra el sentido común al asumir que el derecho individual de los obreros explotados a reclamar quedó extinguido tras la firma del acuerdo intergubernamental de 1965 sobre compensación de daños por el colonialismo.Como premisa, argumenta que en base a la lógica y la normativa internacional vigente sobre derechos humanos, los acuerdos o tratados entre Estados no pueden extinguir el derecho particular de cada individuo a reclamar una indemnización por dichos abusos.