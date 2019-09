Twice supera los 200 millones de visionados en YouTube con 'Fancy'

Photo : YONHAP News

El videoclip de 'Fancy' del grupo de K-Pop Twice superó 200 millones de reproducciones en YouTube en la noche del lunes 23, elevando hasta diez el número de temas de este conjunto cuyos vídeos musicales han llegado a esa cifra.'Fancy' es la canción principal del miniálbum lanzado por Twice, 'Fancy You', en abril de 2019 y se ha convertido en todo un éxito.En tanto, su nueva canción 'Feel Special', presentada el día 23, subió al primer lugar en las listas de cuatro sitios de música en streaming de Corea, al tiempo de ocupar el Nº 1 también del ranking de discos de iTunes en 26 países.