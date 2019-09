Corea y EEUU muestran fuertes divergencias ante los gastos de defensa

Photo : YONHAP News

La primera ronda de negociaciones para actualizar el acuerdo especial sobre reparto de gastos de defensa combinada entre Corea del Sur y Estados Unidos tuvo lugar entre los días 25 y 26. Sin embargo, las sesiones sirvieron solo para poner al descubierto la lejanía de posturas entre las partes.Se estima que Washington podría estar exigiendo un "astronómico aumento" en la aportación de Seúl, pues ha venido alegando que el coste anual de gestión y mantenimiento de sus tropas en territorio surcoreano es de seis billones de wones, aunque no han confirmado nada al respecto.El Ministerio de Asuntos Exteriores ha explicado que seguirá negociando para un lograr un reparto racional y equitativo. No obstante, las interpretaciones sobre "racional" y "equitativo" divergen entre ambos países, pues básicamente Washington pide a Corea que pague más, mientras que Seúl considera que su aportación ya es suficiente.A estas alturas, la parte más impaciente por ver resultados es Estados Unidos, no solo por el próximo vencimiento del acuerdo sobre gastos de defensa actualmente en vigencia, que expira en un plazo de tres meses, sino por las inminentes elecciones presidenciales en ese país norteamericano.