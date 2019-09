El presidente regresa de su viaje a EEUU

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In regresó en la tarde del jueves 26 de su viaje a Nueva York, donde asistió a la Asamblea General de Naciones Unidas, y en cuyo marco mantuvo una cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump.Tras reanudar sus actividades en el país, se prevé que el mandatario dará prioridad a los temas de administración nacional y política interior, en particular, a la polémica sobre el ministro de Justicia y su presunta relación con ciertos actos delictivos.Respecto a su viaje, durante la cumbre los mandatarios de Corea del Sur y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de no recurrir al uso de la fuerza contra Corea del Norte, así como de impulsar las negociaciones nucleares, insistiendo en la necesidad de lograr avances reales. También abordaron posibles estrategias para que las negociaciones a nivel de trabajo sean sucedidas por una tercera cumbre entre el dirigente norcoreano Kim Jong Un y el presidente estadounidense Donald Trump.Además, ante los representantes de Naciones Unidas, el presidente surcoreano solicitó el apoyo de los estados integrantes al proceso de paz en la península coreana, a quienes propuso convertir la Zona Desmilitarizada en una "zona internacional de paz". También sugirió eliminar, junto con la ONU, las minas antipersona ocultas en dicha zona.Tras la cumbre entre Moon y Trump, la Casa Blanca emitió un comunicado reafirmando el compromiso de ambos líderes hacia la alianza bilateral entre Corea del Sur y Estados Unidos, como eje de paz y estabilidad en la península coreana.