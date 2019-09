Photo : YONHAP News

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, explicó que Washington no ha cerrado una fecha para reanudar las negociaciones nucleares a nivel de trabajo con Pyongyang, disipando los rumores sobre su inicio a finales de septiembre.Así lo expresó en rueda de prensa el jueves 26 desde Nueva York, hora local, desde la Asamblea General de la ONU, al concretar que no podrán retomar las reuniones sobre desarme con Corea del Norte este mes, y que por ahora no hay una fecha cerrada.No obstante, reiteró que su país "está listo" para dialogar con Pyongyang, y su equipo preparado para negociar con los norcoreanos; añadiendo que Washington está esperando a que "suene el teléfono" para poder concretar día y hora.Por último, expresó su deseo de poder cumplir los compromisos pactados entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un durante su primer encuentro en Singapur.