Reunificación responde al asesor de Exteriores de Corea del Norte

Photo : KBS News

En reacción al comunicado del asesor de Exteriores de Pyongyang, Kim Kye Kwan, solicitando una "determinación audaz" a Donald Trump respecto al proceso de desnuclearización, el Ministerio de Reunificación ha expresado su deseo de ver avances en el diálogo nuclear en base a la confianza mutua entre los países implicados, y dijo esperar resultados positivos.Así lo expresó en rueda de prensa el viernes 27 el viceportavoz de dicha cartera, Kim Eun Han, si bien no entró a considerar los motivos de dicho comunicado precisamente en este momento.El que previamente fuera máximo responsable norcoreano de negociaciones diplomáticas con Estados Unidos, no ha realizado declaración alguna desde que Choe Son Hui asumiera el cargo de viceministro de Exteriores en abril de este año, aunque reapareció bajo el título de "Asesor de Exteriores".Recientemente, Pyongyang ha designado como "asesor" a varios ex altos cargos de la Administración del difunto líder Kim Jong Il, entre ellos el ex ministro de las Fuerzas Armadas del Pueblo, Kim Yong Chun, quien ejece como "asesor" de la citada cartera.