Seúl destaca el compromiso de Moon y Trump hacia Pyongyang

El Gobierno surcoreano evaluó positivamente que el presidente surcoreano Moon Jae In y su homólogo estadounidense Donald Trump se hayan comprometido durante su última cumbre a "transformar" sus relaciones con Corea del Norte.Un funcionario gubernamental afirmó el día 27 en rueda de prensa en Seúl que es la primera vez que ambos mandatarios destacan la importancia de transformar las relaciones con el país norteño para poner fin a siete décadas de hostilidades.En este sentido, aseguró que el compromiso de Moon y Trump envió una señal positiva a Corea del Norte.También hizo hincapié en que la desnuclearización irreversible del Norte comienza por eliminar las instalaciones nucleares de Yongbyon, al tiempo de recalcar que el papel de Corea del Sur en ese proceso no es el de mediador, sino crear un marco que facilite el diálogo creando un ambiente de estabilidad en la península coreana.Asimismo señaló que la última cumbre entre Moon y Trump demostró que no hay ninguna grieta entre Seúl y Washington, y disipó las preocupaciones sobre si la no renovación del GSOMIA, un acuerdo de intercambio de información militar con Japón, debilitaría la alianza bilateral.