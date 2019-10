EEUU podría sugerir pausa nuclear y desbloqueo comercial parcial a Pyongyang

Photo : KBS News

Los medios estadounidenses plantean diversos análisis sobre la intención de Corea del Norte al lanzar un proyectil, tentativamente identificado como un misil balístico submarino, el día 2.Ante el panorama actual, el diario The Washington Post estima que el régimen de Pyongyang, con alta capacidad militar, apenas cederá en la desnuclearización.The New York Times, por su parte, señala que el arsenal norcoreano ha aumentado desde la Cumbre de Singapur de 2019, entre el presidente estadounidense Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong Un. En este sentido, destaca que una de las propuestas de Washington podría ser declarar una "pausa nuclear provisional" para que Pyongyang no siga fabricando ni mejorando armas.Mientras, el sitio web de noticias y opinión, Vox News, expone que Estados Unidos tiene preparada la oferta de desactivar durante 36 meses el bloqueo a las exportaciones de carbón y textiles de Corea del Norte, a cambio del desmantelamiento del complejo nuclear de Yongbyon y otras instalaciones similares.