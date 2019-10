Exteriores matiza la cifra de aumento de gastos de defensa exigida por Washington

Photo : YONHAP News

La ministra de Exteriores Kang Kyung Wha ha negado que Estados Unidos exigiera a Corea del Sur aumentar a 5.000 millones de dólares la aportación de Seúl a los gastos de defensa combinada.Durante la auditoría parlamentaria sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores, la canciller declaró al respecto el miércoles 2 que aunque no podía facilitar la cifra exacta, Washington no ha exigido a Seúl 5.000 millones de dólares (6 billones de wones) como aportación por estacionar tropas estadounidenses en Corea del Sur.Kang afirmó que la cancillería se esfuerza por lograr un reparto justo y racional de los gastos de defensa combinada con Estados Unidos, y enfatizó que cumple cabalmente su papel, al ser criticado el escaso protagonismo de la cancillería en asuntos diplomáticos, como el conflicto con Japón y la negociación sobre gastos de defensa.En cuanto a la decisión del Gobierno japonés de permitir el uso de la Bandera del Sol Naciente en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, la ministra recalcó que dicha bandera es símbolo del militarismo y del imperialismo japonés, y por ende no debe ser usada en las olimpiadas, uno de cuyos valores máximos es la paz.