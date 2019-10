The Minjoo critica a Libertad Corea por convocar una protesta masiva

Photo : KBS News

El partido oficialista The Minjoo criticó al principal partido opositor Libertad Corea por convocar el jueves 3 una protesta masiva contra el Ejecutivo.En concreto, el presidente de la formación oficialista, Lee Hae Chan, criticó el viernes que dicho partido opositor se enfocara en disputas políticas menores mientras el país estaba en alerta por los daños causados por el tifón Mitag.Mientras, Libertad Corea destacó que la protesta "quitó fuerza a los seguidores del ministro de Justicia". Su dirigente, Hwang Kyo An, dijo en su cuenta de Facebook que el pueblo alzó su voz contra un gobierno que divide a la nación y se burla de los principios del Estado de Derecho.Finalmente, añadió que su partido no dejará de luchar contra el comportamiento irracional del Ejecutivo si el presidente Moon Jae In falla en responder a la solicitud del pueblo.