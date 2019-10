Proyectarán un documental sobre esclavas sexuales en Japón

Photo : KBS News

Un documental sobre las víctimas de esclavitud sexual titulado 'Un largo camino alrededor(A long way around)' será proyectado en Japón.Según una ONG en defensa de las víctimas, la cinta se estrenará en la ciudad nipona de Kawasaki el sábado 5, a propuesta de varios grupos cívicos japoneses en pro de los Derechos Humanos.'Un largo camino alrededor', película que muestra la vida cotidiana de las abuelas víctimas de esos crímenes de guerra, captó la atención del público coreano al ser estrenada en Corea en junio de este año, al contar con Lee Ok Sun -una de las víctimas- como narradora.Tras la proyección, Lee mantendrá un debate abierto con los espectadores.