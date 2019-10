Fracasa la reunión a nivel de trabajo entre Washington y Pyongyang en Estocolmo

Photo : YONHAP News

El principal negociador nuclear de Corea del Norte, Kim Myong Gil, anunció el sábado 5 que las tan esperadas negociaciones a nivel de trabajo con Estados Unidos fueron suspendidas, acusando a Washington de haber acudido al encuentro "con las manos vacías".Así lo expresó frente a la embajada de Corea del Norte en Estocolmo tras reunirse con su homólogo estadounidense, Stephen Biegun.La reunión era la primera negociación formal entre ambas partes desde la fallida Cumbre de Hanoi mantenida en febrero entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un, ante la diferencia de posturas sobre el alcance de la desnuclearización de Pyongyang y la relajación de sanciones por parte de Washington."La negociación no estuvo a la altura de nuestras expectativas y por eso la interrumpimos. Estoy muy disgustado", explico Kim. "Estados Unidos mantiene su antigua postura y actitud, por eso la negociación no ha logrado ningún resultado ni avances en esta ocasión".Añadió que el Norte puede entrar a negociar sobre la "próxima fase" de medidas de desnuclearización si Estados Unidos responde "sinceramente" a las medidas anteriores del Norte, tales como la moratoria autoimpuesta sobre pruebas nucleares y el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales."Aunque hasta la fecha Estados Unidos ha venido insinuando un enfoque flexible, un nuevo método y una solución creativa, elevando las expectativas ante el encuentro y la reanudación de negociaciones, ha venido "sin nada", nos ha decepcionado enormemente y ha minado nuestro apetito por negociar", afirmó."Hemos explicado claramente a Estados Unidos qué método de cálculo era necesario y le hemos dado tiempo suficiente, Washington llegó con las manos vacías y eso muestra, después de todo, que no está dispuesto a resolver el problema", agregó.Antes del encuentro del sábado ya reinaba la incertidumbre, pues las dos partes seguían manteniendo posturas muy alejadas sobre el alcance del desarme de Pyongyang, su método de desnuclearización y los beneficios a obtener a cambio.En contraste, el Departamento de Estado de Estados Unidos insistió en que Estados Unidos aportó "ideas creativas" y tuvo "buenas discusiones" con sus homólogos norcoreanos. Su portavoz Morgan Ortagus, dijo que los comentarios de la delegación de Corea del Norte no reflejan el contenido o el espíritu de la discusión de ocho horas y media.