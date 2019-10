Photo : YONHAP News

Tras la suspensión de negociaciones a nivel de trabajo con Estados Unidos, Corea del Norte ha declarado que no tiene intención de negociar con el país norteamericano a menos que éste retire todas sus "políticas hostiles".En un comunicado publicado en nombre del Ministerio de Exteriores, el régimen de Pyongyang anunció el domingo 6 que Washington debe tomar medidas concretas y eliminar las políticas antagónicas que perjudican sus derechos de supervivencia y desarrollo. Advirtió que, de no suceder así, no seguirá negociando con Estados Unidos.Al exponer claramente su postura, Corea del Norte pasa de nuevo la responsabilidad a Estados Unidos. Así lo dejó entrever al recalcar que de sus acciones depende el futuro del diálogo de desnuclearización, para lo que dio como plazo hasta finales de 2019.También refutó el contenido de la declaración del Departamento de Estado estadounidense, publicada tras la ruptura de negociaciones a nivel de trabajo, al puntualizar como inexactas las alegaciones de Washington, al decir que acordaron reanudar las negociaciones en dos semanas, acusando a la Administración Trump de intentar manipular la opinión pública. Finalmente, recalcó que da la impresión de que Estados Unidos no tiene voluntad política alguna de mejorar las relaciones con Corea del Norte.