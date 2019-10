Seúl no enviará una hinchada de fútbol a Pyongyang para la eliminatoria

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Reunificación considera poco viable enviar una hinchada al partido de fútbol que las dos Coreas jugarán el 15 de octubre en Pyongyang, como parte de las clasificatorias regionales para el Mundial de Qatar.Al respecto, el portavoz de dicha cartera de Seúl, Lee Sang Min, comentó el lunes 7 que preguntó a las autoridades competentes de Corea del Norte sobre los procedimientos a seguir para el viaje transfronterizo de la hinchada, es decir un grupo de civiles que visitaría la capital norcoreana para alentar a los jugadores, sin embargo no recibió respuesta. Agregó que al no haber avances en esas consultas, y considerando el poco tiempo que queda para el partido, será materialmente imposible concretar el envío de una hinchada.En cuanto al viaje de la selección a Corea del Norte, el vocero anticipó que tomará todas las medidas administrativas necesarias para que transcurra sin inconvenientes, aunque el ambiente de las relaciones intercoreanas no es del todo favorable.